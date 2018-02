Frei comme un gardon

Après une expérience en demi-teinte en Bundesliga, Fabian Frei est de retour au bercail sous les couleurs du FC Bâle, le club de ses débuts et de son éclosion. À 29 ans, ce milieu suisse aussi efficace que discret retrouve un environnement qui lui est cher et compte bien vivre un deuxième miracle européen face à Manchester.

Au-delà des chimères de la Bundesliga

Quand efficacité rime avec ancrage local

Par Julien Duez

Propos de Fabian Frei recueillis par Kicker et l’Aargauer Zeitung.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il faut le voir debout, une allumette craquée au bout de doigts levés vers le ciel de Manchester. C'est un soir de septembre, en 2011, une nuit européenne qui aurait pu être comme les autres : après dix-huit minutes de jeu, Manchester United , porté par un doublé de Danny Welbeck , était alors dans un fauteuil. Puis, ce jour-là, peu avant l'heure de jeu, Fabian Frei a décidé de sortir de l'anonymat au bout d'une frappe sèche envoyée depuis le point de penalty et relayée par le poteau droit de David de Gea. Finalement, un exploit : le FC Bâle est rentré d'Old Trafford, le 27 septembre 2011, avec un nul héroïque (3-3) avant de s'imposer au retour dans son Parc Saint-Jacques (2-1) et d'envoyer United en C3 tout en embrassant une place de second de groupe. Costaud. Mardi soir, face à Manchester City , Frei retrouvera l'Europe avec son club de toujours, et ce, sous les yeux de son ancien relais favori, Marco Streller , devenu depuis directeur sportif de l'institution suisse. Avec une complicité intacte.À l'époque, Fabian Frei ne se cachait pourtant pas : «» Des prières exaucées en juin 2015 avec un départ pour le FSV Mayence et une mission : remplacer Johannes Geis , parti à Schalke 04 . Un truc abordable, sur le papier, pour un mec qui comptait alors cinq Super League (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), deux Coupe de Suisse (2008 et 2012), plus quelques capes avec la Nati, mais surtout un profil hyper large. Soit celui d'un joueur capable d'évoluer «» . Justification : «» En Allemagne , Frei avait tout pour plaire, mais, malgré son indéniable bonne volonté, le natif de Thurgovie n'aura jamais réussi à faire son trou en Bundesliga. La faute aux blessures récurrentes, à un rôle enfermé sous le statut deet à des statistiques anecdotiques. Quel souvenir aura-t-il laissé ? Celui d'un bon serviteur puis une dernière cerise sur le gâteau, malgré tout, en décembre dernier : un pétard magistral envoyé face au Werder Brême comme un au revoir à l'Opel Arena.Ainsi, comment remettre sur les rails à une carrière qui ne tourne pas dans le sens des promesses des premiers jours ? Revenir à Bâle, et voir. «, confiait Frei au mois de décembre.» Oui, Fabien Frei est revenu à la maison, Marco Streller y est pour beaucoup et voilà donc l'international suisse avec, en sa possession, un truc essentiel : du temps de jeu.L’affaire a donc été rapidement réglée : pour un peu plus d'un million d'euros, Frei s'est engagé avec le FC Bâle , cet hiver, jusqu'en 2022. À ses côtés, Valentin Stocker , revenu dans le même temps du Hertha Berlin , est venu confirmer l’équation du quotidien helvètepour expliquer la recette du succès bâlois : «» Une recette qui ne date pas d’hier, et Marco Streller en est la preuve. Propulsé au poste de directeur sportif depuis le début de la saison, l’ancien géant de la Nati est lui-même revenu terminer sa carrière chez les Rouge et Bleu après trois saisons et demie en Allemagne . «» , expliquait-il lors de son retour d’exil en 2007. Sa stratégie : faire profiter les jeunes talents de l’expérience d'anciens, qui préfèrent mettre à profit leur parcours à l’étranger au service de l’actuel meilleur club de Suisse , plutôt que de jouer les seconds couteaux dans le ventre mou duÀ Bâle, Fabian Frei espère donc retrouver un précieux temps de jeu, qui lui permettrait de s’attirer les faveurs de Vladimir Petković pour participer à la Coupe du monde avec la Nati. Et s’il n’a disputé qu’une minute en remplaçant Ricky van Wolfswinkel lors de la victoire des siens le week-end dernier face à Thoune, il lui reste quelques mois pour donner le meilleur et tenter de prendre le dessus sur les Young Boys, toujours leaders au classement, avec deux points devant le FCB. En attendant, il évolue dans un cadre professionnel où il a fait ses preuves et bénéficie d'un confort de vie qui rejaillit sur sa famille : «» , explique-t-il, avant de préciser que toute son expérience ne l'empêche pas d'avoir quelques faiblesses : «(...)» Nul doute que contre City, il cherchera à ne laisser que les miettes.