Freddy Adu vers la D2 polonaise?

Même la Chine n'a pas voulu de lui, alors il faut bien trouver autre chose.Depuis le refus des Portland Timbers le mois dernier, l'ex-futur nouveau Pelé est toujours sans club et, selon les médias polonais, il pourrait rebondir – ou tomber encore plus bas, c'est selon – en deuxième division polonaise, dans le club de Sandecja Nowy Sacz, actuel septième au classement. La presse locale explique qu'il doit juste passer les tests médicaux, et qu'il signera si ceux-ci sont convaincants. Cependant, goal.com annonce de son côté qu'il aurait également reçu une offre d'un club asiatique, dont on ne connait pas l'identité.Après les USA , la France , le Portugal , le Brésil , la Grèce , la Turquie , la Serbie et la Finlande , bientôt la Pologne Le nouveau Pelé est en fait le nouveau Routard.