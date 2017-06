Frau nouvel adjoint de Sochaux

AS

Intégrer des glorieux anciens dans l'encadrement technique : la marque des grands clubs.Pierre- Alain Frau a été nommé ce jeudi entraîneur adjoint du FC Sochaux . L'ancien attaquant s'occupait jusqu'alors des moins de quinze ans du club et épaulera désormais Peter Zeidler . Ce n'est pas le seul mouvement au sein du staff du club doubiste puisque Gérard Gnanhouan , l'ancien gardien de Guingamp , et Sandy Guichard deviennent respectivement entraîneur des gardiens et préparateur physique.