1k

Happy retirement, Frank Lampard!607 apps (all-time 3rd highest)177 goals (4th)102 assists (2nd)@MyTopps relive an amazing career... pic.twitter.com/fqEtJLmzmk — Premier League (@premierleague) 2 février 2017

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vingt et un ans après ses débuts professionnels sous les couleurs de West Ham , Frank Lampard prend sa retraite définitive, deux ans après avoir renoncé à l'équipe nationale Sur son compte Instagram, la légende de Chelsea , où il est resté treize années durant, a déclaré que «» . Âgé de trente-huit ans, Lampard était sans club depuis la fin de l'année 2016, après avoir décidé de quitter le New York City FC où il évoluait depuis 2015.Illustrée par un émouvant gif sur fond de pluie, la déclaration provoque des frissons. Frank Lampard, ce sont cent six matchs joués avec leset 852 en clubs. Deux décennies de carrière plus tard, «» , a déclaré l'homme aux 256 buts en club qui, malgré son âge avancé, a confié «» .Le Londonien a tenu à remercier ses proches, évidemment, mais aussi West Ham , pour l'avoir lancé dans le grand bain en 1996, ainsi que Manchester et New York City où il a donc terminé sa carrière. Il a également souligné que «» . Étant impossible de rendre hommage à tous ceux qui ont jalonné son chemin à Stamford Bridge, Lampard s'est contenté de jurer que «» .Prochaine étape annoncée, passer ses diplômes d'entraîneur. Avant de succéder à Antonio Conte ?