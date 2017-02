Frank Lampard de retour à Chelsea pour passer ses diplômes

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Frank Lampard va-t-il suivre l'exemple de son ancien coéquipier en équipe nationale Steven Gerrard , qui s'est vu offrir le poste de coach de l'Academy de Liverpool En tout cas, il est de plus en plus souvent présent à l'Academy de Chelsea , rapporte le, où il travaille en ce moment sur la licence B d'entraîneur. Malgré une petite pige à Manchester City et au New York City FC, Lampard, qui a annoncé sa retraite au début du mois, est toujours considéré comme un homme de la maison du côté de Chelsea . Et lesespèrent le garder dans leurs rangs le plus longtemps possible, tandis que la légende britannique est déterminée à obtenir le plus vite possible les différentes licences afin d'arriver au diplôme UEFA.L'intérêt ? Éviter de faire comme les voisins d' Arsenal avec Patrick Vieira , monument des, aujourd'hui entraîneur du New York City FC, filiale de Manchester City , après avoir entraîné la réserve des