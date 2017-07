Frank de Boerbier ?

Éjecté de l’Inter quatre petits mois après avoir quitté son Ajax Amsterdam de cœur, Frank de Boer se lance dans l’aventure Crystal Palace. Au vu de sa personnalité un peu particulière, peut-il réussir sur un banc loin de son confort néerlandais ?

Le Francky sombre

Par Florian Cadu

Propos de FD et d'ED recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Les propos, tirés de Twitter, sont signés Ronald de Boer . Alors qu’il vient de signer son contrat de trois ans sur le banc de Crystal Palace en remplacement d’un Sam Allardyce parti à la retraite, Frank de Boer a la mauvaise surprise de voir son nouveau club publier une photo de son frère jumeau pour officialiser publiquement l’accord entre les deux parties. L’anecdote prête à sourire, mais illustre le fait que rien n’est facile depuis que le Hollandais est parti de l’Ajax Amsterdam.C’était l’été dernier. De Boer venait de passer cinq saisons et demie réussies à la tête des Lanciers (quadruple vainqueur du championnat entre 2011 et 2014), avec qui il prônait une philosophie de jeu plutôt «» , et s’apprêtait à quitter la maison (où il a aussi exercé en tant que joueur durant plus d’une décennie) pour tester le confort d’un banc étranger. Celui de l’Inter, en l’occurrence. À peine quatre mois plus tard, le voilà jeté comme un malpropre par les dirigeants italiens, effrayés par six défaites en treize rencontres. «, défend Frédéric Déhu, qui a connu le principal intéressé à Barcelone.Effectivement, l’Inter et son coach éphémère n’ont jamais semblé sur la même longueur d’onde , la première voulant des résultats à tout prix au nom du pragmatisme, le second souhaitant avant tout construire les bases d’un beau football. Parce que la tactique apparaît fondamentale aux yeux du Hollandais. «» , note Déhu, quand Edouard Duplan, qui évolue en Eredivisie depuis 2006, se dit «» .Il n’empêche, ses capacités à réussir ailleurs qu’aux Pays-Bas, et notamment en Angleterre où il débarque, posent question. Car l’entraîneur peut parfois traîner une réputation de bonhomme sombre et dur à cerner. Philippe Christanval l’aurait appris à ses dépens, lui qui a confié à SFR Sports avoir été très mal accueilli par son concurrent à Barcelone, lequel n’aurait cessé de lui faire des mauvaises passes et des crasses sportives pour lui mettre des bâtons dans les roues. «, réagit Déhu.» «, note, quant à lui, Édouard Duplan.Déhu, qui a beau avoir joué avec De Boer à Barcelone il y a presque vingt ans – soit en 1999-2000, un autre temps –, se souvient tout de même de «leadership» Crystal Palace y croit, en tout cas. Reste qu’il faudra le laisser travailler tranquillement pour que l’histoire commune puisse ressembler à quelque chose, même si les victoires ne s’enchaînent pas. «» , conclut l’ancien Catalan. N’est-ce pas, Alan Pardew ?