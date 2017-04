François Asselineau : « Le foot n’est plus qu’une compétition entre les carnets de chèques »

Passé par l’ENA et HEC, François Asselineau n’a pas vraiment le profile type du fan de football. Ce qu’il n’est d’ailleurs pas. Pour autant, le président de l’Union populaire républicaine et candidat déclaré du Frexit a des idées sur le sujet et aime pourfendre « le potentat du Qatar » dans ses meetings. Il aimerait aussi limiter le nombre de joueurs étrangers dans les clubs de Ligue 1, créer des Jeux de la Francophonie, le tout pour redonner grandeur et noblesse au monde du sport.

Honnêtement, pas beaucoup. Ça m’est arrivé surtout lorsque j’étais au lycée Louis le Grand. Quand j’avais dans les 12, 13, 14 ans. Je n’étais pas un très grand joueur, je n’ai pas toutes les qualités. Je ne suis pas un grand sportif. Je n’ai jamais été un fanatique. Ensuite, je me souviens d’où j’étais lorsque la France a été championne du monde, du temps de Zidane. J’étais en voiture en Bretagne, j’écoutais ça à la radio.Je crois que c’est assez évident. En fait, il fallait aller dans des stades de banlieue : prendre le métro, un autocar pour aller en région parisienne, sous la pluie. C’était pas toujours extraordinaire. Je me rappelle avoir joué au foot au Pré-Saint-Gervais. Le stade a été supprimé, je crois. C’est des immeubles de bureau qui ont été construits à la place. C’est sûr que si j’avais été dans une région du sud, avec de meilleures infrastructures pour les stades, je pense que ça m’aurait été plus agréable. Il y a évidemment un problème d’espaces verts dans Paris. Et donc de terrains de foot.Pas vraiment.Le rachat du PSG par l’émir du Qatar, ce n’est pas quelque chose qui me satisfait. D’une façon générale, j’ai l’impression que ce n’est plus le foot de mon enfance. Quand j’étais jeune, on avait l’impression que c’était des matches de foot pour la beauté du sport. Il y a eu une rupture décisive, du fait de l’Europe, en 1995 avec l’arrêt Bosman. Avant, il y avait un quota. Depuis, il y a une ouverture générale sur les étrangers de l’Union Européenne, mais avec un maintien pour les étrangers non-européens. Quatre ou trois ?Voilà. Il y a plusieurs choses à tirer de cette affaire. La première chose, c’est qu’on a pulvérisé l’idée même d’équipe française.À Arsenal, ça arrive qu’ils n’aient plus jamais un seul joueur anglais. Je trouve ça dingue ! Ce n’est pas faire preuve de nationalisme, mais seulement de réalisme et d’un minimum de patriotisme. Vous savez ce que disait De Gaulle : «» . Parce que ça veut dire quoi ? Que seuls les clubs les plus riches peuvent se payer les meilleurs joueurs. Ce n’est plus qu’une compétition entre les carnets de chèques. Les supporters ont du mal à se retrouver dans ce genre de trucs. C’est le foot business qui est en train de gagner la partie, au détriment de ce qui était l’essence du sport. Le deuxième enseignement que je tire, c’est qu’il y a quand même un distinguo qui est fait dans cette espèce d’universalisme. Entre les joueurs « européens » et extra-européens. Donc ça favorise une espèce de nationalisme européen. Contre le reste du monde. C’est un mélange des genres qui est typique de la construction européenne, des traités européens. 1 : la loi du profit maximal. 2 : ça véhicule une pensée qui n’est pas si agréable que ça, un peu nauséabonde, vu qu’on essaie de véhiculer l’idée d’espèces d’États-Unis d’Europe qui auraient vocation à s’opposer au reste du monde.Pour être très honnête, on est un peu loin d’un programme présidentiel. Si on sort de l’Union Européenne, on se soustrait en effet à l’Arrêt Bosman et on pourrait discuter une sorte de quota pour les clubs français. Je n’ai pas d’idée très précise. Mais quelque chose comme quatre ou cinq joueurs non-français dans l’équipe, me semblerait un bon compromis. Il faut être réaliste, on ne peut pas interdire tout étranger dans un club. Pour tout un nombre de raisons. Si je veux sortir de l’Union Européenne, ce n’est pas par nationalisme. Donc ça véhiculerait une idée politique qui n’est pas la mienne. Mais ce serait bien de favoriser un certain réalisme qui ferait qu’il y ait une majorité de joueurs français. Puis il pourrait bien avoir un ou deux joueurs issus de la francophonie. Mais on ne ferait plus le distinguo entre Européen et non-Européen.Non. Entre Français et non-Français. Puis pourquoi pas avoir un joueur issu de la Francophonie, ce ne serait pas mal. Je pense aussi qu’on pourrait avoir des Jeux de la Francophonie. Une compétition mondiale qui pourrait se tenir tous les quatre ans entre les pays de la Francophonie. Ce serait amusant. Ce que je cherche, c’est développer les liens de la France avec les pays de la Francophonie, la sortir d’un truc qui est un peu ringard. Montrer qu’il y a une vraie communauté de gens, qui du moment qu’ils partagent la même langue maternelle, partagent une même vision du monde. Ces pays étrangers sont ceux de beaucoup de joueurs français d’origine immigrée. Ça contribuerait, comme Zidane en son temps, à développer un nouveau regard sur l’immigration.C’est vrai, mais qu’est ce que l’on veut dans la vie ? On veut quelque chose ou on se laisse systématiquement imposer par d’autres ce que l’on ne veut pas ? Imaginons que la France fasse ça. Qu’est ce qui vous dit qu’il n’y aurait pas aussi des mouvements d’opinions ailleurs qui diraient «» . Ce serait bien. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l’Histoire est irréversible. L’Histoire, c’est des va-et-vient. Il y a des cycles. Je pense que l’idée de réintroduire un peu de patriotisme et de bon sens, ça peut très bien faire des émules.Oui, ou alors il ne faut plus que ça s’appelle « championnat de France » ou Paris-Saint-Germain. Il faut que ça s’appelle « Le Club Qatari » . Vous savez ce que disait Confucius, en - 500 avant JC : la première chose qu’il ferait en arrivant au pouvoir serait de rendre à chaque chose son vrai nom. Le problème, c’est qu’on est dans l’artifice. C’est pas un club de France. On pourrait avoir le club McDo contre le club Coca Cola. Ou le club de l’Émirat du Qatar contre celui de Goldman Sachs. Ce n’est pas de la justice, ce serait du réalisme. Je pense que pour les supporters, ce n’est pas bien. Il y a quelque chose qui verse dans le cynisme.C’est dualors. On verse dans le spectacle. C’est le bas Empire Romain. Je pense qu’on a affaire à un verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense qu’il y a quand même beaucoup de supporters qui tiennent à leur équipe. Mais ce que vous dîtes n’est pas faux non plus. Je pense que, notamment dans les grands centres urbains, vous avez des gens qui se foutent un petit peu de l’identité du club. Ou on a un jeune un petit peu désoeuvré qui rêve de devenir une star, de signer un contrat avec n’importe quel club pour gagner des millions et passer des soirées agréables avec de jolies nanas dans une villa des Caraïbes. Ça ne m’échappe pas que ce soit, effectivement, ce que recherche certaines personnes.Je pense aussi qu’il y a des supporters du PSG qui ont un raisonnement politique ! Il ne faut pas non plus exagérer. Au passage, en 2015, c’est dans les quartiers populaires et en Seine-Saint-Denis qu’on avait fait les scores les plus forts. C’est dans les quartiers bobos ou à Neuilly-Sur-Seine qu’on avait fait les plus faibles. D’après ce que l’on voit, on a 12 ou 15% de nos adhérents qui sont des Français originaires de l’immigration. Qui peuvent très bien être des supporters du PSG mais qui sont les premiers à applaudir lorsque je dénonce le rachat du PSG par l’émir du Qatar dans mes meetings ! Les gens peuvent avoir des contradictions.Dans la mesure où l’on sort de l’Union Européenne, on se soustrait à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.Vous savez que j’ai la réputation de connaître les articles des traités. On m’a brocardé là-dessus. Mais je préfère avoir cette réputation que celle d’employer ma femme comme attaché parlementaire ! Cet article 63 est celui qui organise la libre-circulation des capitaux. C’est à cause de ça qu’on a des délocalisations industrielles, les flux sortants. Et aussi les flux entrants, non maitrisés, comme par exemple le fait que l’émir du Qatar rachète la France par appartement. Aussi bien le Paris-Saint-Germain, que 4,9% de Vinci, que l’hôtel Martinez à Cannes ou que l’hôtel Prince de Galles. Moi, je veux réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux. Comme d’ailleurs il y a en Chine ou au Qatar ! Qui dit contrôle ne dit pas interdiction. Je ne veux pas que la France devienne la Corée du Nord ! On peut très bien avoir des investissements étrangers, ça peut être sympathique. Mais on pourrait fixer le principe que la prise de participation ne puisse pas dépasser 40, 45 ou 49% de participation. Je pense que ce serait une bonne chose.Je pense qu’il était peut-être en train de caresser dans le sens des poils de la dishdasha.. Je pense que Nicolas Sarkozy n’avait pas grand-chose à refuser à l’émir du Qatar, qui, selon la rumeur, aurait même financé son divorce. Je pense que le président de la République française doit garder sa dignité. Je trouve qu’il n’est pas très digne pour un président de la République de fricoter ouvertement avec un potentat comme l’émir du Qatar, montrant qu’’il y a une proximité… Une complicité, même ! Vu qu’il y a des exonérations de taxes immobilières réalisées par l’émir du Qatar à la demande de Sarkozy. Si je suis élu président de la République, j’aimerais réintroduire une sorte de grandeur et de noblesse à la politique. Et j’aimerais faire la même chose avec le sport. J’aimerais tirer ça vers le haut. Vous ne me verrez pas en train d’aller baiser la babouche d’un potentat du Moyen Orient. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas les rencontrer. Mais dans un cadre professionnel.