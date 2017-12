Franck Ribéry pète un plomb sur Twitter

6.91k

Espèce d’abruti va ! #SolidarityWithKarim clique et regarde avant de commenter et va mange le cul de ta grand mere ! — Franck Ribéry (@FranckRibery) 21 décembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'est jamais déçu par Franck Ribéry Quand il met en avant une œuvre de charité en faveur d'un enfant syrien borgne via le hastagsur Twitter, Franck Ribéry prend la chose très à cœur. À la suite d'un tweet ironique faisant référence à Benzema, le joueur du Bayern a vu rouge et n'y est pas allé par quatre chemins pour se faire comprendre. Une réponse sur fond de relations familiales douteuses qu'on vous laisse découvrir par vous-mêmes, et qu'on vous déconseille, bien entendu.Et bon appétit bien sûr !