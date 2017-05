Francis Graille va être nommé président de l'AJA

0

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Selon les informations de, le président de l'AJ Auxerre Guy Cotret , a présenté sa démission qui sera effective mercredi. Un conseil d'administration, réunissant le propriétaire du club et l'actionnaire majoritaire de l' AJA - ORG Packaging - ainsi que l'Association du club, se tiendra en milieu de semaine prochaine. Ce CA devrait dans le même temps confirmer l'arrivée de l'ancien président du LOSC et du PSG , Francis Graille.Graille avait été nommé il y a dix jours en tant qu'administrateur du club et avait fait sa première apparition à l'Abbé-Deschamps vendredi dernier lors de la défaite auxerroise face à Troyes (2-3). Cette nomination s'inscrit dans la volonté de ménage du néo propriétaire chinois du club alors que l' AJA attend toujours la validation de son maintien en Ligue 2.La sauce bourguignonne.