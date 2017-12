Francis Gillot quitte Auxerre

1

JB

L' AJA coule, et se sépare de son Gillot.Hier soir face à Châteauroux Auxerre a subi sa neuvième défaite de la saison (1-2), et son sixième match de rang sans succès en Ligue 2. Pointant à une triste seizième place, le club bourguignon a décidé de se séparer de son coach Francis Gillot , «» .Nommé en début de saison, l'ancien entraineur de Sochaux et Bordeaux n'a pas réussi à redresser la barre et quitte son poste après une nouvelle prestation indigeste de son équipe. «» , avait-il déclaré hier à la suite de la déroute à l'Abbé-Deschamps. La direction auxerroise a déclaré qu' «» .Si Carlo Ancelotti cherche un challenge, il y a une équipe du Centre de la France qui aimerait bien retrouver son lustre d'antan.