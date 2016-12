Francfort piège Dortmund, Hambourg et Brême se neutralisent

64

Borussia M'Gladbach 1-1 Hoffenheim

Cologne 0-0 Augsbourg

Hambourg 2-2 Werder Brême

Ingolstadt 1-1 Wolfsbourg

Eintracht Francfort 2-1 Borussia Dortmund

Après un début de saison canon, Hoffenheim rentre quelque peu dans le rang en signant son troisième match nul consécutif. Un nul presque miraculeux pour Hoffenheim, tant Gladbach a dominé les débats. À noter le premier but de la saison pour Mahmoud Dahoud. Boudé en début de saison par André Schubert, l'international espoir allemand semble avoir enfin récupéré sa place de titulaire. Anthony Modeste n'a pas marqué. Cologne n'a pas marqué. CQFDDepuis que le HSV et le Werder squattent les bas-fonds du classement, le grand derby du nord de l'Allemagne a perdu de sa superbe. Du coup, aujourd'hui, les deux clubs ont mis la gomme pour prouver le contraire. Résultat, quatre buts dès la première mi-temps, dont un plutôt sympathique de Serge Gnabry (son 5en onze matchs) juste avant la pause. Le problème, c'est qu'après cette première période de fou, la seconde a été beaucoup moins palpitante. Quarante-cinq minutes de beau jeu, c'est sans doute tout ce qu'avaient les deux équipes dans les jambes. Et c'est déjà pas si mal.Combien de temps reste-t-il à Valérien Ismaël avant que Klaus Allofs lui demande de faire ses bagages ? Peu, vraisemblablement. Depuis son arrivée sur le banc du VfL, le Français n'a gagné qu'un seul match. Si, avec Dieter Hecking , Wolfsburg n'était pas au mieux, la situation s'est franchement dégradée sous Valérien Ismaël. Alors oui, aujourd'hui, les Loups n'ont pas perdu, et ils ont même marqué un but, mais le fonds de jeu est toujours aussi mauvais, et la plupart des joueurs ont l'air complètement paumés (coucou Julian Draxler !). Du coup, Wolfsburg se rapproche lentement mais sûrement de la zone rouge.Après avoir déjà battu Schalke, Leverkusen et Cologne à domicile, Francfort avait tout du poil à gratter pour un BvB encore euphorique de ses victoires sur le Bayern Munich et le Legia Varsovie. Après une première mi-temps dominée de façon stérile par Dortmund, c'est bien l'Eintracht qui ouvre le score dès les premières secondes de la deuxième période. Peu après, Thomas Tuchel décide de faire ses trois changements en même temps. Un coup de poker qui fonctionne, puisque Dembélé, tout juste entré, sert PEA qui égalise. Sauf que trente secondes plus tard, Seferović balance un cachou de loin qui trompe Weidenfeller. Le score en restera là. Sans faire de bruit, l'Eintracht, barragiste la saison dernière, monte donc sur le podium de la Buli pendant que le Borussia en descend.