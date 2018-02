Francfort double Leipzig et monte sur le podium

116

Eintracht Francfort (3-4-3) : Hrádecký – Salcedo, Abraham, Falette – da Costa, Boateng (Fernandes 68e), Hasebe, Chandler – Wolf (Gaćinović 83e), Haller, Rebić (Jovic 80e). Entraîneur : Niko Kovač.



RB Leipzig (4-3-3) : Gulácsi – Laimer, Orbán, Upamecano, Klostermann – Keita (Forsberg 61e), Ilsanker, Demme (Poulsen 46e) – Sabitzer, Augustin, Lookman (Werner 76e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Des sifflets pendant 90 minutes, des vuvuzelas partout en tribunes, des balles de tennis qui pleuvent sur la pelouse, du PQ sur les buts et de la baston au milieu du terrain. C'était le match du lundi en Buli.Avec le débat autour des matchs programmés le lundi soir en Allemagne et la volonté annoncée de certains supporters d'exprimer leur mécontentement, ce galop d'essai à Francfort promettait du spectacle et n'a pas déçu, sur le terrain comme en dehors. Car après un peu d'attente, les deux équipes ont livré un combat intense dans un grand match de haut de tableau, idéal malgré tout pour promouvoir la Bundesliga.Après quinze minutes à se mettre sur la gueule, Augustin signe la première banderille du jour, à la suite d'un joli travail collectif et un service de Laimer dans la surface (13). Mais Francfort a de la ressource et ne rend pas les armes de suite. Toujours plus présents dans les duels, les Aigles reviennent grâce à Chandler, qui surgit au second poteau sur corner pour ajuster Gulácsi (22). À nouveau dans le coup, Francfort fond littéralement sur sa proie. En contre-attaque, quatre minutes après, Rebić trouve Boateng en retrait. Action d'école, et l'Eintracht prend un avantage qu'il n'est pas près de lâcher (26). En deuxième mi-temps, la bataille continue, mais avec un léger avantage pour Leipzig dans le jeu. Trop peu, trop tard. Sous les vuvuzelas et les sifflets, les cartons jaunes pleuvent, et Francfort s'accroche à son résultat, solidement, en patron.En nouveau locataire du podium de Buli, aussi.