Francfort arrache le nul face à Dortmund

Dans une rencontre dominée dès le coup d’envoi par le Borussia, Bartra tente sa chance à l’entrée de la surface. Sa frappe est trop écrasée, mais elle trouve Nuri Şahin qui était sur sa trajectoire et ouvre le score à la limite du hors-jeu (0-1, 19). Dortmund a la maîtrise du ballon, mais manque de creuser l’écart à cause d’une défense francfortoise, toujours prompte à gêner l’attaque du BvB en général et Aubameyang en particulier. De son côté, l’Eintracht, porté par un Kevin-Prince Boateng à l’aise dans son costume de leader, manque de sang-froid face au but. Bürki se montre décisif à de nombreuses reprises, quitte à prendre des ballons et des joueurs dans la figure. Dortmund enchaîne les occasions manquées, mais Maximilian Philipp parvient tout de même à faire le break peu avant l’heure de jeu en prenant sa chance seul alors qu’Aubameyang était libre de tout marquage (0-2, 57). On pense alors que le match est plié, mais Sébastien remet les pendules Haller en transformant un penalty qui sonne le début de la révolte des locaux (1-2, 63). Marius Wolf égalise dans la foulée (2-2, 68) et les vingt dernières minutes sont un festival d’occasions rendues coup pour coup par les deux camps.Le Borussia reste en tête, mais une victoire du Bayern en fin d'après-midi et ces deux-là partageront la première marche du podium.