France Télé : Adieu les coupes nationales ?

Va-t-on payer pour visionner les coupes nationales ?Le Journal du dimanche vient de lâcher une bombe. France Télévisions songerait à céder ses droits de retransmission de Coupe de France et Coupe de la Ligue, qu'elle partage actuellement respectivement avec Eurosport jusqu'en 2022 et Canal Plus jusqu'en 2020. La raison qui aurait poussé la chaîne publique à vendre ses droits serait à chercher dans les économies budgétaires de 50 millions d'euros demandés par l'État.Leprécise également que des contacts concernant le rachat des droits existent entre France Télévisions et ses codétenteurs, mais aussi avec TF1 et M6 qui profiteraient de leurs canaux TMC et W9, qui ont l'habitude de diffuser des matchs de football.Denis Balbir aime ça.