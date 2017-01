France Pari - Bonus énorme de 200€ offert - Notre avis détaillé !

Même si on peut reprocher à France Pari d'avoir pris Franck Leboeuf comme ambassadeur dans le passé, il faut souligner que c'est le seul site de paris sportifs actuel qui vous offre un Bonus qui va jusqu'à 200€ à l'inscription.

Tous les nouveaux inscrits et nouveaux déposants chez France-Pari se voient offrir un bonus ENORME de 200€ en bienvenue.La seule condition pour obtenirest de s'inscrire chez France-Pari enA votre inscription, France Pari vous offre un Bonus de 200€ qui consiste à rembourser votre premier pari s'il est perdant jusqu'à hauteur de 100€ et d'ajouter 50€ pour jouer aux grilles de pronostics + 50€ de Bonus pour les paris hippiques.N'oubliez donc pas d'envoyer de vos justificatifs d'identité et bancaire pour valider votre compte. Cette validation doit être faite sous 30 jours après votre inscription._ Si vous vous inscrivez, que vous déposez 100€ (somme requise pour obtenir le bonus maximum chez France Pari), et que vous jouez ces 100€ sur votre premier pari, vous serez remboursé si ce premier pari est perdant.S'il est gagnant, vous récupérez votre mise et vos gains. 50€ de Bonus en plus vous sont offerts sur les grilles de pronos de type LotoFoot et vous aurez 50€ de Bonus pour tester les paris hippiques en toute détente._ Si vous vous inscrivez, que vous déposez 20€ (montant minimum du 1er dépôt chez France Pari ), et que vous jouez ces 20€ sur votre premier pari, vous serez remboursé si ce premier pari est perdant.S'il est gagnant, vous récupérez votre mise et vos gains. 50€ de Bonus en plus vous sont offerts sur les grilles de pronos de type LotoFoot et vous aurez 50€ de Bonus pour tester les paris hippiques en toute détente.France Pari offre des cotes similaires à la majorité des autres sites de paris sportifs.France Pari, jeune opérateur, ne propose pas encore une grosse offre en terme de paris sportifs. Mais on y trouve quand même une quinzaine de sports. Et en ce qui concerne les gros matchs de foot, France Pari propose carrément une cinquantaine de types de paris différents, et ça c'est beau.Faute de gros moyens - certainement que 90% du budget est passé dans les contrat de parrainage signé avec les ambassadeurs, Alain Prost, Fabien Pelous et Franck Leboeuf - France Pari présente un site graphique très simpliste. Au moins, l'interface est claire et on y trouve les paris qu'on veut prendre facilement.Le Live de France Pari est, comme le site, très simpliste. Mais là le nombre d'événements et de paris proposés est conséquent. Par contre si vous voulez regarder des événements sportifs en vidéo, mieux vaut vous abonner à beIN.En cas de problème, litige ou question à poser, les conseillers de France Pari.fr vous répondent par formulaire ou téléphone.Téléphone : 0800 009 676 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe)Pour en savoir plus, vous pouvez pouvez consulter le test de France Pari réalisé par RueDesJoueurs.com