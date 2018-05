Pour s’ouvrir l’appétit

L'équipe de France est attendue lundi soir au stade de France pour disputer le premier match de préparation posé sur sa route vers la Russie. Face à elle, l'Irlande, mais aussi une dose d'incertitudes à éclaircir après la baffe reçue face à la Colombie en mars.

France Irlande Amical

« Les paroles, ça ne compte pas »

Sur le grill de la réaction

Par Maxime Brigand

» Sur le coup, Martin O’Neill, sélectionneur sexagénaire d’une Irlande huitième-de-finaliste du dernier Euro qui a vu dans la foulée son rêve de toucher une première phase finale de Coupe du monde depuis 2002 se faire déchiqueter entre les crocs danois lors d’un barrage à sens unique en novembre dernier (0-0, 1-5), a marqué un temps de pause. Puis, le bonhomme a lâché une moue de surprise et en a profité pour glisser un petit tacle à son ancien coéquipier, croisé au début des années 1980 à Manchester City : «(Rires.)Le pourquoi du comment : il y a quelques jours, un futur adversaire des Bleus en Russie – le Danemark – a vu son sélectionneur, Åge Hareide, sortir sa mitraillette et empaqueter à sa manière la future baston qui opposera les deux nations le 26 juin prochain, à Moscou. Et le contexte : lundi soir, au stade de France, l’équipe de France revient enfin au jeu, au foot, à la raison première de tout le bordel qui l’entoure depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c’est aussi, évidemment, ce qu’est venu défendre Didier Deschamps dimanche en conférence de presse, comme s’il voulait dire à tous ceux qui cherchent à emmerder son groupe d’aller se faire foutre, là, tout de suite.Rien de surprenant à tout ça, et l’entraîneur de tous les Français avait déjà annoncé la couleur dans la matinée à: ce qu’il pense des déclarations de son homologue danois ? «» Maintenant, on oublie, on remet un coup de trique à Adrien Rabiot – «(...)» – et on revient à l’essentiel : «» On y est : le terrain, le gazon tondu, la foule qui hurle, l’histoire qui continue.Lundi soir, face à l’Irlande, chaque tricolore a bien sûr tout à gagner : une place de titulaire, la confiance aveugle de ses partenaires – élément sur lequel Blaise Matuidi a bien insisté dimanche en évoquant le fait que «(notamment la défaite face à la Colombie fin mars)» – et le rythme international. En ça, l’adversaire du soir est taillé pour la remise en forme, lui qui débarque avant tout à Paris pour tourner la page du ticket pour la Russie perdu et pour voir les premiers pas d’une nouvelle génération. Ce que Martin O’Neill a formulé ainsi : «» Une équipe qui n’a plus battu l’équipe de France depuis octobre 1981, c’est à rappeler.Car lundi soir, c’est aussi un statut que vient présenter l’équipe de France : celui d’une équipe que certains s’amusent à placer parmi les favoris à la victoire finale en Russie, qui roule avec des repères, mais aussi pas mal d’incertitudes. «, a alors assumé Matuidi dimanche. La récente baffe reçue face à la Colombie , après laquelle Hugo Lloris avait secoué son monde, a permis de tester le ressort « digestion de défaite » de ce groupe, l’heure est maintenant de le mettre sur le gril de la réaction. La réception de l’Irlande a bien cette fonction de rebond, même si cela devrait se faire avec plusieurs changements inhérents à la phase de préparation, ce qui ne devrait en rien arranger une équipe qui se cherche encore un style durable : Mandanda dans les buts, Rami aux côtés d’Umtiti en attendant le retour de Raphaël Varane sur Terre, un trio Tolisso – Nzonzi – Matuidi au milieu, Fekir plutôt qu’Antoine Griezmann devant. «» , tonne alors Deschamps. Retour au terrain, enfin.