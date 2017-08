Fracture du péroné pour Lautoa

AH

Se prendre le pied dans le tapis.La saison n'aurait pas pu commencer plus mal pour Dijon . Balayés dimanche soir au Vélodrome par l'OM (3-0), les Bourguignons ont en plus perdu Wesley Lautoa sur blessure. Suite à un contact anodin avec Florian Thauvin , le Dijonnais s'st bloqué le pied droit dans la pelouse avant que celui-ci ne tourne. Résultat : fracture du péroné et une distension des ligaments de la cheville.Immédiatement transféré à l'hôpital, le défenseur, arrivé cet été pour solidifier l'arrière-garde du DFCO , n'a donc rien pu faire pour éviter la déroute dijonnaise. À trente ans, l'aventure dijonnaise commence mal pour l'ancien Sedanais et Lorientais. Mais Lautoa en a vu d'autres, lui qui était encore amateur au RC Epernay à 21 ans.Pas de quoi lui faire monter la moutarde au nez.