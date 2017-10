FPF : une amende record de 45 millions d’euros pour QPR

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attrapé par la brigade.Accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier lors de la saison de sa remontée en Premier League en 2013-2014, Queen Park Rangers a perdu un combat judiciaire long de trois ans et devra s’acquitter d’une amende de près de 45 millions d’euros. Ce montant représente la plus grosse sanction financière prononcée dans le monde du sport, devant l’amende de 40 millions d’euros imposée à l’écurie de Formule 1 McLaren, en 2007.L’amende a été prononcée par l’EFL, la ligue de football anglaise, qui suit le FPF établi en 2010 par l’UEFA, dans le but d’inciter les clubs anglais à garder des finances saines. «» , explique pour leShaun Harvey, le directeur général de l’EFL.Depuis 2012, l’EFL n’accorde qu’un déficit de neuf millions d’euros maximum aux clubs de Championship. Queen Park Rangers, en recrutant à prix d’or des joueurs comme Samba Diakité, Ji-Sung Park ou encore Esteban Granero , avait explosé le plafond en dépensant plus de 46 millions d’euros lors du mercato de l’été 2013. L'actuel dix-septième de Championship observait alors un déficit annuel de 73 millions d’euros.La DNCG paraît bien timorée, désormais.