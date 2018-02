Fourrière, cambriolage, les aventures de Coutinho

Coutinho tuvo un de esos días que te dan ganas de volver a Liverpool: fue a visitar la Sagrada Familia, la grúa le llevó el auto y, cuando volvió a su casa, le habían robado. pic.twitter.com/EQHleajYR2 — SportsCenter (@SC_ESPN) 20 février 2018

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Personne n'aime le lundi, mais Philippe Coutinho peut-être un peu plus que les autres.Ne pouvant pas disputer la Ligue des champions avec le Barça , le Brésilien a profité de son lundi pour être avec sa famille et visiter la basilique de Barcelone, la Sagrada Familia. Mais à son retour, Philippe Coutinho ne retrouve plus sa voiture : la police avait saisi son Audi Q7, garée sur une zone de livraison.Le joueur de 25 ans a ensuite récupéré son bien à la fourrière aux alentours de 19 heures, avant d'aller dîner avec sa famille. Et là, autre drame : en rentrant chez lui, Coutinho s'aperçoit que sa maison a été cambriolée. La maison du milieu de terrain barcelonais avait été spécialement choisie par Luis Suárez , pour son arrivée en Espagne On dit merci Suárez.