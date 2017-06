Hubert Fournier est le nouveau DTN

AA

Saint-Hubert.Cela faisait plusieurs mois que les rumeurs allaient bon train concernant ce poste de Directeur Technique National. C'est désormais officiel, Hubert Fournier est l'heureux élu. L'ancien coach de Boulogne-sur-Mer, Gueugnon, Reims et Lyon a été présenté ce samedi par son président, Noël Le Graët, lors de l'assemblée fédérale de la FFF : «(membre du comité exécutif de la FFF, ndlr)À 49 ans et sans club depuis deux saisons, Fournier s'est dit «» , précisant que «» . Comme définir la politique du football français en suivant les lignes tracées par François Blaquart, parti à la retraite le 31 mars dernier ? «» .Une maison qu' Hubert Fournier lèguera, lui aussi, un jour, en place et en ordre pour Pep Génésio.