Footeuses d'Arabie

Après avoir autorisé en juillet dernier les jeunes filles à pratiquer des activités sportives, le pouvoir saoudien vient de permettre aux femmes l'accès à trois stades du pays à partir de 2018. Des mesures qui pourraient à terme permettre au football féminin saoudien, officiellement inexistant, d'enfin s'assumer au grand jour.



Footballeuses fantômes

L’ère du changement

Lutte idéologique

La brise est encore légère, mais il y a comme un vent de changement au Royaume des Saoud. Réputée ultra conservatrice, imprégnée par le wahhabisme, un courant ultra rigoriste de l'islam, l'Arabie saoudite a entamé une mutation subtile. Après avoir annoncé par décret que les femmes auront la possibilité de conduire dès 2018, l'exécutif saoudien semble enfin prêt à faire bouger les lignes pour libérer un sport féminin jusqu'ici bâillonné. Ces évolutions commencent à affecter le football saoudien, puisque les femmes pourront se rendre dans trois stades du pays, à Riyad, la capitale, mais aussi à Djeddah et Dammam, à partir de 2018.Une décision loin d'être anodine, dans un pays où la femme a longtemps eu zéro droit de regard sur la question sportive. «» , pose Clarence Rodríguez, qui a été pendant douze ans la seule journaliste française accréditée dans le Royaume et est également auteur d'un livre consacré à la jeunesse saoudienne,. Un tournant qui se manifeste aussi par la publication d'un décret royal en juillet dernier, qui autorise les jeunes filles à prendre des cours de sport dans les écoles publiques, alors que toute activité physique leur était auparavant proscrite.De quoi peut-être enfin poser des bases stables, qui permettront au foot féminin d'émerger dans le Royaume. Car, officiellement, la footballeuse saoudienne n'existe pas : aucune équipe, formation, ni structure, n'est reconnue par les autorités. Encore rare, mais bien réelle, la joueuse de foot saoudienne exerce pourtant simplement dans l'ombre, à l'abri des regards accusateurs et de la pression exercée par le camp conservateur : «, poursuit Clarence Rodríguez.» Certaines équipes féminines, comme le Djeddah King United Football Club, créé en 2006, ont quand même pu perdurer. La libéralisation de la pratique du football féminin pourrait aussi révéler au grand jour des vocations et passions que certaines saoudiennes préféraient encore taire : «Autant de réformes sportives qui accompagnent la métamorphose progressive de la société saoudienne, dont le changement et la modernisation sont pilotés par l'actuel souverain, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et surtout par son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Pour arriver à ses fins, celui qu'on surnomme « MBS » a notamment ordonné début novembre une vague d'arrestations visant des dizaines de princes et ministres, actuels ou anciens, afin d'assurer sa mainmise sur le royaume wahhabite. Une politique musclée, qui se double d'un discours offensif à l'égard du conservatisme de son pays : «» «, avance Antonius Rachad, sociologue spécialiste du Proche-Orient.Une progression de la condition féminine qui suit une logique pragmatique, plus qu’idéologique : «, analyse Clarence Rodríguez.De là à imaginer la création d'une équipe nationale de football féminine saoudienne dans les deux à trois années à venir ? «, nuance Clarence Rodríguez.» «, confirme Antonius Rachad.