Épisode 25 : Les Bleus vus d'Australie, Espagne-Portugal et le Danois daltonien

C'est le jour J comme Australie pour l'équipe de France qui démarre sa Coupe du monde à midi, ce samedi. Pas de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Passez le mot à votre grand-mère.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invité: Nicolas Fresco

On prend les dernières nouvelles des Bleus avec notre envoyé spécial. Mais on s’intéresse aussi au foot australien avec Grégoire Letort, journaliste français installé à Melbourne.Comme on n'est pas sur France Télé, on ne va pas parler que de l’équipe de France.On vous raconte l'histoire d'un joueur danois daltonien à l'occasion de Pérou Danemark . On joue avec l' Islande et ses clichés avant son match contre l' Argentine . Et Nicolas Fresco vous recommande Croatie Comme tous les jours, on finit l'émission avec les pronos d’une star. Aujourd’hui Lassana Diarra , oui l’ancien international français, le milieu du PSG