Épisode 40: Russie et Croatie qualifiés, un long dimanche de huitièmes de finale

C'était long, c'était pas bon. La Russie a sorti l'Espagne au bout d'un match terne et d'une séance de tirs au but dans laquelle le gardien russe a brillé.

1

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invité: Nicolas Fresco

C'était long, c'était pas bon. La Croatie a sorti le Danemark au bout d'un match terne et d'une séance de tirs au but dans laquelle le gardien croate a brillé.Pour oublier cette longue journée, on se projette sur les deux affiches du jour ( Brésil Mexique et Japon Belgique ) et on prie toutes les divinités de la Terre pour voir des matches de foot.On joue avec nos amis les Belges et leurs réactions parfois surréalistes.Et comme tous les jours, on termine cette émission avec les pronos d'une personnalité. Aujourd'hui, la légende du PSG