Épisode 22 : Les bleus, Trezeguet et un Roumain

Nouvel épisode de Football Recall où l'on parle des Bleus, de Trezeguet et d'un Roumain qui veut changer le foot.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invités: Alexandre Doskov et Pierre Boisson

Un sommaire chargé pour cette dernière de la saison avant de passer en quotidienne pendant toute la durée de la Coupe du monde.Mohammed Salah est très fort. Il marque des buts à la pelle, OK, mais il est aussi capable de réconcilier les experts en géopolitique et les fans de Téléfoot. Pourtant, il n’est pas la seule star de son équipe. On va vous présenter l’autre pharaon: il s'appelle Trezeguet.Encore quelques jours à tuer avant le début du Mondial en Russie. Et le plus dur ce n’est pas l’attente, c’est se taper les insipides conférences de presse des Bleus. C’est notre jeu de la semaine.En 150 ans, les règles du foot n’ont quasiment pas changé. Pourtant, un homme, au fin fond de la Roumanie s’est fixé comme objectif de révolutionner ce sport en changeant quelques-unes des principales règles. C’est notre rencontre de la semaine.Et on va tout vous dire des premiers transferts à venir du Mercato: Jesé, Ramos et Ben Arfa changent de club!