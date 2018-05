Épisode 21: Platini, une pétition contre Ramos

Nouvel épisode de Football Recall où l'on parle de Platini, de la pétition contre Ramos et du témoignage d'un joueur arnaqué par son agent.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invités: Swann Borsellino et Christophe Gleizes

À quoi reconnaît-on qu’un Mondial de foot approche ? Les lycéens vous diront que c’est au moment où ils passent le bac. Les vendeurs de télé vous parleront des ventes d’écran plat. Et l’équipe de France notera que Michel Platini revient nous parler de l’âge d’or du foot français : les années 1980.Le sélectionneur danois a allumé l’équipe de France dans une récente interview. Pour lui, les Bleus ne valent plus rien. Alors merci monsieur, mais dire du mal de la France, on sait très bien le faire nous-mêmes. C’est notre jeu de la semaine.Il y a quelques semaines, on vous parlait du business des transferts de joueurs africains, un commerce bien cradingue qui garantit de gros retours sur investissement. On y revient cette semaine avec le témoignage d’un joueur, ancien du PSG et du Stade rennais.Et tradition oblige, on va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras de toute l’Europe.