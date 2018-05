Épisode 20 : Vieira l'opportuniste, Real-Liverpool et la lutte contre la drogue

Nouvel épisode de Football Recall où on parle de Vieira, de Real-Liverpool et de la lutte contre la drogue.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invités: Simon Capelli-Welter et Mathieu Rollinger.

Samedi soir, c’est l’apothéose de cette saison de foot avec la finale de Ligue des champions, Real-Liverpool.Football Recall s'attarde sur deux hommes forts de ce sommet : Jürgen Klopp et Andrew Robertson . Et vous raconte une drôle de malédiction. Pierre BellemareL’Allemagne prépare de la meilleure façon son Mondial avec un énorme scandale qui mêle ses stars Özil et Gündoğan au président turc, Erdoğan. Attention, polémique explosive.On peut rire du foot, on peut pleurer avec le foot, mais dans certains cas, le foot c’est plus que ça. Reportage cette semaine avec une association qui utilise le foot pour aider des toxicomanes à décrocher. Patrick Vieira est annoncé au poste d'entraîneur de l'OGC Nice, le résultat d'un plan com' savamment mené.Et tradition oblige, on va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras de Liverpool et ce qui va se passer dans cette finale.