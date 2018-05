Épisode 19 : Lloris pas au top, les 23 de Deschamps

Nouvel épisode de Football Recall où l'on parle de Lloris, de la liste des 23 de Deschamps et des paris illégaux des footeux.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invités: Mark the Ugly et Alexandre Doskov

Cette semaine, on prend des nouvelles de quelqu’un que tu as un peu oublié ces derniers mois. Non pas ta grand-mère, mais Hugo Lloris qui vient de finir sa saison en prenant 4 buts. Faut-il s'inquiéter pour le gardien de l'équipe de France à moins d'un mois du Mondial?C’est la fin de la Ligue 1, de la Liga et de la Serie A ce week-end. Fin de série, liquidation, tout doit disparaître. C’est notre jeu de la semaine.En France, en théorie, les joueurs pro n’ont pas le droit de parier en ligne sur leur propre sport. Et pourtant, on a déniché deux footeux qui sont passés outre. Ils se confient à Football Recall. C'est du lourd.Notre medium foot, Mark the ugly, vous révèle en exclu la liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial par Didier Deschamps . Et, c'est cadeau, on vous donne déjà le score de la finale de Ligue Europa, OM-Atlético de Madrid.