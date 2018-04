Épisode 13 : Aulas est inquiet, Gourcuff se livre et So Foot a 15 ans

SOFOOT.com // Podcast // En partenariat avec Deezer

Cette semaine, c’est la fiesta. On fête les 15 ans de So Foot sans gros gâteau d’anniversaire, mais avec deux entretiens exceptionnels : un alléchant Yoann Gourcuff - Vikash Dhorasoo et un british Joey Barton - Gary Neville.



1