Épisode 11 : le Benzema colombien, Yoann Gourcuff et les belles demeures du PSG

Vendredi soir, c’est France - Colombie, premier match de préparation pour la Coupe du monde. A cette occasion, on vous présente le Benzema colombien, un joueur dont la non-sélection fait l’objet d’un débat national.

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Cette semaine, notre reportage s’intéresse à un élément essentiel de la vie du footballeur pro: le déménagement. On a rencontré une femme de joueur, qui doit avoir une belle collection de guide du Routard. Et on vous en dit plus sur les belles demeures des joueurs du PSG.Notre jeu, cette semaine, met en compétition Yoann Gourcuff , sa femme et l’anatomie du corps humain.Et on vous révèle ce que vont dire les nouveaux commentateurs de foot, Pascal Dupraz et Jean-Jacques Bourdin.Les guests: Swann Borsellino et Alexandre Doskov