Football Leaks : le salaire exorbitant de Neymar

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un sacré pactole pour l'homme aux «» .Le journalrévèle un nouveau document de Football Leaks et il concerne la star brésilienne du PSG Neymar . Le média allemand annonce que son salaire avoisinerait les 36,8 millions d'euros par an, soit plus que les 30 millions annoncés à la signature.Ces chiffres fous feraient du joueur parisien le deuxième footballeur le mieux payé de la planète derrière le roi Carlos Tevez et ses 40 millions annuels.Depuis que vous avez commencé à lire cette news, Neymar a gagné plus de dix euros.