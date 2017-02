Football Leaks : David Beckham se défend

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis plusieurs semaines, les footballeurs dormaient de nouveau sur leurs deux oreilles. Pourquoi ? Car le flot des révélations de Football Leaks avait fait une pause ... pour mieux revenir.Ce vendredi, Football leaks a fait une nouvelle victime, et pas des moindres : David Beckham. D'après les informations de, le footballeur anglais, qui est ambassadeur d'Unicef depuis plus de quinze ans, serait en réalité un pingre, refusant de participer à son propre fond venant en aide aux enfant défavorisés.Jusqu'alors le clan Beckham était resté silencieux concernant l'affaire. Et c'est finalement par la voie d'un communiqué de presse de son porte-parole que la riposte est venue : «Pour prouver le dévouement du joueur, le porte-parole durappelle «» . Et qu'il n'hésite pas à donner de sa personne : «. »Pas sûr que ce soit suffisant pour qu'il retrouve son image de Mr Parfait.