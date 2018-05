Foot et travailleurs de nuit : tout sauf le spoil

Pendant que vous regardez le match tranquillement chez vous, ils sont au travail, parfois même pour vous servir. Et essayent de ne pas connaître le score du match pour le regarder ensuite en replay. Chauffeurs VTC, livreurs de pizzas et infirmiers de nuit racontent leur calvaire.

Trahi par ses amis

Couper son téléphone

Sandra : « Généralement, les patients ont d’autres soucis que le foot »

L'enfer, c'est les clients

À chaque soir de grand match, son lot d'immuables rituels. Passer à la supérette prendre des boissons, rejoindre l’appartement d’un pote, débattre pendant vingt minutes des pizzas à commander, taper dans les cacahuètes, puis rentrer chez soi une fois les émotions du match consommées. Des petits détails quasi indispensables au foot et à ses fans qui font le sel d’une soirée de Ligue des champions, mais qui ne concernent pas tout le monde. Car sur les paliers d’immeubles, à l’avant des taxis ou aux accueils des services d’urgences, nombreuses sont les personnes à ne pas avoir l'occasion de suivre le match. Oui : des gens travaillent les soirs de C1. Et ils aimeraient bien qu'on arrête de leur dévoiler le score avant qu'ils ne soient chez eux.Sans surprise, les soirées foot font le chiffre d’affaires de bon nombre de services chaque semaine en France . «, confirme Valentin, livreur chez Domino's Pizza à Lyon » Même constat pour les chauffeurs VTC, qui notent une hausse des demandes de courses autour des stades à la fin des matchs, ainsi que pour les coursiers à vélo type UberEats, Foodora ou Deliveroo. «, affirme Thomas, livreur UberEats à Strasbourg » Parmi ces travailleurs de nuit se cachent pourtant de nombreux fans de foot. Et pour certains d’entre eux, un objectif en tête : ne pas se gâcher le suspense du résultat, de manière à le regarder en replay une fois à la maison.Pour tenter de rester dans l’inconnu des résultats, quelques règles simples, dont un premier ennemi clairement identifié : le smartphone. En mars dernier, Thomas livre pour UberEats dans les rues de Strasbourg le soir d’OM- Lyon tout en s’enregistrant l’Olympico avant de partir de chez lui. Alors qu’il pédale à travers la ville, son téléphone se met à vibrer dans tous les sens : «» Une erreur de débutant que ses frères de galère ont bien vite domptée.Sandra, infirmière de nuit aux urgences de l'hôpital de Bayonne, se retrouve ainsi à couper internet sur son portable les soirs de Ligue des champions jusqu’à la fin de son service au petit matin. «» , rit-elle.Quand il bosse en tant que chauffeur VTC les soirs de match, Halim coupe lui aussi toutes ses notifications smartphone. Son job l'empêche pourtant de faire de même pour les SMS : «» , explique-t-il. Une obligation vite identifiée en tant que faiblesse par ses potes affalés dans leurs canapés le dimanche soir. «"Ohlala Halim, je sais pas si tu as vu, superbe but de l’attaquant Edinson Cavani à la 52minute du match."Dernier ennemi, et pas des moindres pour nos chevaliers du spoil : les postes de télévision. Au service des urgences de l'hôpital de Bayonne, Sandra se retrouve ainsi à constamment faire face au problème : «» Un objet de malheur qui rend la tâche des livreurs à domicile encore plus rude, comme le confie Valentin, le livreur de pizzas : «» Autre impératif : ne pas trop parler avec le client. «» , ruse Thomas. Aux urgences, Sandra fait de même. «» , se lamente-t-elle. Valentin résume, désarmé : «Si ces victimes de leur vie professionnelle ont envie de croire à un monde sans spoilers, elles savent pertinemment qu’elles ne maîtrisent pas grand-chose. «, résume le livreur de 4 fromages.» Même constat pour les chauffeurs Uber comme Halim, qui se retrouve parfois à prendre des courses à la sortie du Parc des Princes : «Les œillères sont-elles encore possibles dans un monde où les écrans semblent omniprésents ? Thomas de Uber Eats philosophe : «» Spoilers partout, justice nulle part.