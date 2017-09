Florian Martin dézingue l'arbitre de Sochaux-Ajaccio

22 acteurs sur un terrains qui sont La pour faire plaisir au public ,Et 1 arbitre qui veut attirer l'attention et qui te tue un Match en 20' — Florian Martin (@FloMartin10) 22 septembre 2017

70' qui suivent derrière ne riment plus à Rien à 9 contre 11 , parfois il faut "réfléchir" , Mais connaissent ils ce mot ... #foufurieux — Florian Martin (@FloMartin10) 22 septembre 2017

Allez j'arrête pour ce soir parce que ces incapables pourraient me mettre perpétuité pour les tweets #fin-d'eux — Florian Martin (@FloMartin10) 22 septembre 2017

AG

Ça vaut carton ça, monsieur l'arbitre ? Sochaux a vécu une sale soirée vendredi soir à Bonal face à l' AC Ajaccio (1-6) lors de la neuvième journée de Ligue 2. L'arbitre de la rencontre, Aurélien Petit, n'y est pas pour rien. À la 8minute du match, il sort le rouge pour Mickaël Alphonse à la suite d'un duel à l'épaule. Une décision incompréhensible de Monsieur Petit, qui récidive quelques minutes plus tard, avec une nouvelle exclusion pour les Sochaliens. Florian Martin qui a marqué le seul but du FCSM d'une frappe lointaine sublime, a livré son analyse du match sur Twitter. Le milieu de terrain de 27 ans n'a évidemment pas apprécié l'arbitrage et le résultat est plutôt drôle. Prendre ses précautions en arrêtant de tweeter avant que «» le sanctionnent à «» , sage décision.