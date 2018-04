Florenzi Artist

Revenu à son meilleur niveau après une saison blanche, Alessandro Florenzi retrouve le Barça à l'Olimpico ce mardi soir en Ligue des champions. Même lieu et même horaire qu'il y a trois ans, lorsqu'il avait inscrit un but venu de nulle part à en faire cauchemarder Marc-André ter Stegen.

Par Andrea Chazy

» Benjamin Da Silva et Omar da Fonseca sont sonnés, le Barça l'est aussi. «"Est-ce qu'il a fait exprès ?" renchérit un Omar toujours pas remis de cette inspiration de mammouth. «» s'égosille Eric Roy en studio, à raison.Entouré de tous ses coéquipiers près de la ligne de touche, à environ 50 mètres totalement excentré sur la droite des buts catalans, Alessandro Florenzi ne se rend pas tout de suite compte qu'il vient de marquer le plus beau but de sa carrière : «» Une illumination d'autant plus belle que ce soir-là, elle offre le point du nul à la Roma face au Barça et son attaque de feu Neymar -Messi-Suárez. Florenzi avait fait fuir le Ney' de son couloir, sortant une prestation de haut vol qui lui avait valu de sérieux compliments de la part de De Rossi : «» Trois ans plus tard, Florenzi est toujours à Rome, mais n'a pas encore atteint le niveau qu'on lui prédisait.Cette stagnation – ou faible progression – s'explique surtout par une première grave blessure. À Sassuolo presque un an plus tard, alors que la rencontre est sur le point de se terminer, Florenzi retombe mal et son genou lâche. Le ligament du genou gauche est touché, quatre à cinq mois d'arrêt sont imposés. Un premier coup de poignard suivi d'un deuxième qui survient juste derrière en février 2017, lorsqu'il rechute lors de son entraînement de reprise. Fin de saison et mise au placard sont de mise, pour une durée qui attendra les 325 jours.En début de saison, l’intéressé parlait même volontiers «» au: «» Cette saison, hormis le genou droit qui a offert une petite alerte après le derby à l'aller, Florenzi est reparti sur le bon pied. Dans la durée, pour l'instant.Repositionné pour de bon arrière droit, contrairement à la saison 2015-2016 où il avait été utilisé à près de cinq postes différents au cours de la saison, ses performances cette saison en font un maillon essentiel du collectif de Di Francesco. Outre ses stats actuelles qui sont un peu moins bonnes en championnat par rapport aux saisons précédentes, c'est son statut qui est en train de prendre une autre dimension. Né à Rome et arrivé au club tout jeune, Florenzi perpétue cette tradition, lui qui est capitaine lorsque le vieillissant Daniele De Rossi est mis au repos, suspendu ou blessé.En responsabilisant de cette façon Florenzi, la Roma envoie un message clair : après la perte énorme due à la retraite de Totti et celle qui se profile pour De Rossi, Florenzi est celui qui est amené à reprendre le flambeau. Histoire d'allier les gestes à la parole, et si «» paraît encore loin, une prolongation est plus que jamais dans les tuyaux et même imminente pour Monchi, qui dit volontiers qu' «» . Une façon, aussi, de blinder son joueur qui, avec cette continuité retrouvée, recommence de nouveau à intéresser la Juventus et les autres grosses écuries européennes. Ce mardi soir, Florenzi ne marquera peut-être pas une nouvelle fois de 50 mètres, même si c'est une nouvelle fois à l'Olimpico, face au Barça et avec Ter Stegen pour l'en empêcher. Mais nul doute qu'une prestation de haut vol face à l'armada catalane l'emmènerait encore un peu plus haut dans le cœur desde la Roma.