Florentino Pérez va rester président du Real

C'est reparti pour quatre ans. Florentino Pérez est le seul candidat en course pour la présidence du Real Madrid et va donc repartir pour un nouveau mandat. Le délai de présentation des candidatures s'est achevé dimanche et personne n'a voulu affronter le présidentdans ce qui semblait être une élection jouée d'avance. Le club devrait confirmer l'information ce lundi. Il n'y aura donc pas de vote et Pérez sera directement investi pour un nouveau mandat. En tout, il a déjà passé quinze années à la tête du Real, découpées en deux périodes, de 2000 à 2006 puis depuis 2009.Première mission de taille pour ce nouveau bail : convaincre Cristiano Ronaldo de rester !