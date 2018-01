Florent Malouda plaide sa cause auprès du TAS

63

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Free Malouda.C'est à Lausanne devant le Tribunal arbitral du sport que l'ancien international français est allé contester ce mercredi la suspension que lui a infligée la CONCACAF en juillet dernier. «» , a assuré à l'AFP Florent Malouda. «, a expliqué Malouda.. »Selon la confédération américaine, Florent Malouda n'avait pas le droit de disputer la Gold Cup avec la Guyane française, puisqu'il avait déjà joué sous les couleurs d'une autre sélection. La Guyane avait alors écopé d'un amende de 3 500 dollars et donné match perdu celui que l'ancien lyonnais avait disputé contre le Honduras. «» , selon Malouda. Son avocat Me Stanislas a quant à lui avancé qu'il espérait faire jouer la jurisprudence Jocelyn Angloma et Pascal Chimbonda qui avaient eux évolué avec la Guadeloupe, «» .Le vrai point que devra éclaircir l'enquête est pourquoi la CONCACAF, gérant les fédérations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, se mêlerait des affaires de la Guyane, installée jusqu'à la preuve du contraire sur le continent sud-américain.