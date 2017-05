Fiona May en faveur de la grève pour Muntari

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

May, fais ce qu'il te plait.Fiona May, ancienne athlète italienne d'origine jamaïcaine, a été embauché en 2014 par la Fédération Italienne de Football en tant que conseillère «» et forcément, l'ex-championne du monde de saut en longueur s'est dit choquée par l' « affaire Muntari » , sanctionné d'un carton jaune pour être sorti du terrain après avoir subi des cris racistes de la part de supporters adverses, le milieu de Pescara n'a pas vu sa suspension annulée par la commission disciplinaire en Italie Interrogé sur l'appel à la grève pour faire annuler la suspension du milieu ghanéen , Fiona May a répondu qu'il s'agissait d'une bonne initiative : «» .L'ancienne athlète doute cependant que de nombreux joueurs répondent à cet appel et selon elle : «Difficile de lui donner tort.