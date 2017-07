Fin du feuilleton Thiago Motta

AH

Après les jeunes, places aux vieux.Alors que ses milieux le tourmentent, le PSG vient de prolonger l'un deux. Malmenés par Verratti, Rabiot et Matuidi, les Parisiens pourront au moins compter sur Thiago Motta la saison prochaine. Comme tous les ans, l'Italo-brésilien a feint ses envies de départ mieux que personne pour décrocher une prolongation de contrat. Sauf que cette fois-ci, Thiago Motta a presque trente-cinq ans.Après des semaines de «» , l'anciena donc prolongé l'aventure parisienne d'un an. Arrivé en janvier 2012, Thiago Motta a disputé 203 matchs avec le PSG, et a contribué à élever le niveau du club. «a réagi le joueur.Et soudain, Paris m'ôta d'un doute.