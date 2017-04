Fin de saison pour Zlatan

0

L'image est horrible, et pour que même Ibrahimović en arrive à se tordre de douleur comme ça au sol, c'est que l'affaire est sérieuse.Alors qu'il ne restait qu'une poignée de secondes dans le temps règlementaire du Manchester United-Anderlecht de ce soir, Zlatan s'est élevé dans les airs pour attraper de la tête un centre de Carrick, avant de retomber lourdement sur sa jambe droite. Une jambe qui a mal supporté les 95 kilos du gaillard, et dont le genou est parti vers l'arrière avant qu'Ibra ne s'écroule.Tout le monde craint évidemment pour les ligaments croisés du Suédois, et on devrait très rapidement y voir plus clair après les premiers examens médicaux. Les premières informations précisent toutefois que la saison de Zlatan est terminée.Le plus fort, c'est qu'il a refusé de monter sur la civière qu'on lui avait envoyée, et qu'il a préféré sortir du terrain à pied.