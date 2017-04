Fin de saison pour Wilshere

0

Les galères n'en finissent plus pour Jack Wilshere Même prêté par Arsenal , les pépins physiques ne lâchent pas l'international anglais. Samedi dernier, lors de la sévère défaite 4-0 de Bournemouth sur le terrain de Tottenham , Wilshere a dû céder sa place dès l'heure de jeu. Et pour cause, il s'est fracturé la jambe gauche. «» , a déclaré Eddie Howe , l'entraîneur des, sur le site du club.La poisse.