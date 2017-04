Fin de saison pour Sturridge

0

Clap de fin. Daniel Sturridge sera absent jusqu'à la fin de saison selon le. L'attaquant traîne depuis plusieurs semaines une blessure à la hanche et ne devrait plus porter les couleurs de Liverpool.Sturridge a été blessé deux mois avant de revenir récemment contre Stoke City et West Bromwich Albion, matchs au cours desquels il est entré en jeu. De nouveau gêné ce week-end, il ne faisait pas partie du groupe pour la rencontre face à Crystal Palace.Le joueur de 27 ans n'a été titularisé que lors de cinq rencontres cette saison en Premier League et ne devrait pas être conservé à l'issue du championnat, Jürgen Klopp lui préférant le trio Roberto Firmino Philippe Coutinho , Sadio Mané.Un petit passage en Ligue 1 Conforama pour se retaper Daniel ?