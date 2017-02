Fin de saison pour Pléa

86

Bon malheureusement je vais être une nouvelle fois éloigné des terrains pour 5 mois. Je vais revenir encore une fois plus fort ❤issa nissa — Plea alassane (@alassane_plea) 20 février 2017

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coup dur pour le Gym.Dans un communiqué publié ce lundi, le club azuréen a annoncé que son buteur, Alassane Pléa , serait indisponible pour une durée de cinq mois, en raison d'une blessure au genou droit, contractée le 12 février lors du match contre le Stade rennais.La saison du meilleur buteur niçois (onze réalisations) est donc bel et bien terminée. Ce lundi, Pléa a subi une arthroscopie, la deuxième opération du genre après une première blessure au genou survenue en octobre 2015. Une intervention qui s'est bien passée, toujours selon le communiqué de la direction niçoise.Bon, maintenant, il suffit que Cavani et Falcao se fassent aussi arracher le genou et l' OGC Nice pourra encore rêver du titre.