Fin de saison pour Neuer, incertain pour le Mondial

1

JR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça sent la grosse tuile pour Joachim Löw Éloigné des terrains depuis le 16 septembre dernier à cause d'une fracture du métatarse du pied gauche, blessure qu'il avait déjà subie l'année passée, Manuel Neuer ne rejouera plus cette saison avec le Bayern Munich.C'est son entraîneur, Jupp Heynckes , qui a confirmé ce mercredi que son gardien manquerait la réception de Stuttgart, samedi, puis la finale de la Coupe d'Allemagne face à Francfort le 19 mai prochain. À quelques jours de l'annonce des 23 Allemands qui partiront en Russie, la présence de Manuel Neuer est de plus en plus incertaine. Kevin Trapp a réalisé une clean-sheet face aux Herbiers, on dit ça, on dit rien.