Fin de saison pour Bravo

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bah bravo Claudio.Jeudi soir se disputait le derby mancunien . Celui-ci s'est soldé par un score (très) nul et vierge. Mais un joueur n'en est pas sorti indemne : le portier des Claudio Bravo . Le Chilien s'est blessé à la 75minute après avoir capté un centre de Marcus Rashford. Touché au mollet gauche, il est sorti sur civière et a été remplacé par Willy Caballero.Une blessure assez lourde qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de saison. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre un Pep Guardiola pas très rassuré : «» , a-t-il déclaré en conférence de presse.En même temps, Caballero pour affronter Middlesbrough, West Bromwich et Watford, ça devrait suffire, non ?