Fin de l'aventure cet hiver pour Mitroglou ?

Payé 15 millions d'euros, plus 50% à la revente pour Benfica, dans les derniers jours du mercato estival, Kostas Mitroglou galère à justifier son transfert depuis son arrivée à l'OM. Laissé sur le banc lors des dernières rencontres de l'Olympique de Marseille, en passe d'être doublé par Valère Germain, l'international grec n'a pas vraiment convaincu depuis son arrivée et pourrait déjà quitter l'Olympique de Marseille cet hiver. Si le président Jacques-Henri Ayrault fait mine de ne pas avoir eu vent de ces rumeurs de départ, Rudi Garcia de son côté n'a pas hésité à envoyer la sauce. En conférence de presse, l'entraîneur marseillais ne s'est pas montré très élogieux à l'égard de son joueur, et ne serait pas opposé à un départ, même dès cet hiver : «» .Pas le meilleur moyen de redonner confiance à son joueur.