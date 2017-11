Fin de carrière pour Zé Roberto

O @ZR11OFFICIAL é grande! Nosso camisa 11 decidiu se aposentar e vai se despedir da #FamíliaPalmeiras na segunda-feira. Na nossa casa, foram dois títulos nacionais e muitos jogos inesquecíveis, vamos comparecer! #ObrigadoZé pic.twitter.com/3pMAwKrc1h — SE Palmeiras (@Palmeiras) 25 novembre 2017

Zé fini pour Roberto À 43 ans, le plus allemand des Brésiliens a décidé de raccrocher les crampons. À Palmeiras depuis 2015, Zé Roberto a annoncé ce samedi qu’il jouerait son dernier match face à Botafogo, lundi, pour le compte du championnat brésilien. Avant cela, l’, auteur de 86 sélections, avait fait le bonheur du Real Madrid et du Bayer Leverkusen , avant de connaître l’apogée de sa carrière au Bayern Munich . Il y avait notamment remporté quatre Bundesliga pour autant de Coupes d’ Allemagne , ainsi que deux Coupes de la Ligue. Également vainqueur d’une Ligue des champions sous les couleurs madrilènes, de deux Copa America et deux Coupes des Confédérations avec le Brésil , le milieu gauche pourra seulement regretter de ne pas avoir participé au Mondial 2002, qui a vu laremporter sa cinquième étoile. Une année placée sous le signe de la lose pour le gaucher, qui avait échoué à un point du sacre en Buli avec Leverkusen, et qui avait également perdu les finales de Ligue des champions et de Coupe d' Allemagne