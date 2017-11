FIFAGate : 170 000 euros pour que Messi joue en amical

2

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Interrogé depuis trois jours au tribunal de Brooklyn à New-York, l’ancien dirigeant argentin Alejandro Burzaco a dévoilé un nouveau scandale dans le cadre du FIFAGate. D’après le journal argentin, Burzaco aurait avoué avoir payé Lionel Messi , et certains de ses partenaires de l’Albiceleste, pour qu’ils jouent des matchs amicaux.Si Burzaco a précisé que la somme déboursée par la fédération argentine (AFA) serait d’environ 170 000 euros, il n’a, en revanche, pas encore laissé filtrer les noms des joueurs impliqués.croit savoir que l’argent aurait été donné directement à Messi, qui devait se charger de redistribuer les gains à ses compatriotes.Par ailleurs, Burzaco a confirmé avoir payé un certain nombre de footballeurs et politiciens argentins. L’actuel Président de la République Argentine Mauricio Macri, et son prédécesseur, Christina Kirchner, ne feraient pas partie des corrompus.