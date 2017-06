FIFA : Bild ouvre le rapport Garcia

MB

Bombe allumée.Dans un extrait publié lundi soir, le média allemandassure avoir récupéré l'intégralité du rapport de l'enquêteur indépendant Michael Garcia sur l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 et va commencer la publication dans son édition de mardi.Si la FIFA avait annoncé dans un premier temps qu'elle publierait le rapport de quelque 400 pages, cela n'a jamais été fait. Résultat, les premières révélations sont attendues. Selon, le rapport révèle notamment «(de la FIFA, ndlr)Le média allemand affirme également que «» et que l'organisation qatarie Aspire Academy, le plus grand centre sportif du monde, a «» .Le sergent Garcia est de retour.