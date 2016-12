FIFA 17 intègre un jeune de quinze ans qui a vaincu un cancer

1k

CLASS: @EASportsFIFA have given brain cancer survivor @KentonDoust his own FIFA 17 Legend card. 👏 pic.twitter.com/HMuqx3HR6N — SPORF (@Sporf) 6 décembre 2016

SO

Qui n'a jamais rêvé d'avoir sa propre carte àDécidément, le jeuenchaîne les gestes de grande classe. Après avoir sorti un maillot arc-en-ciel pour apporter son soutien à la cause LGBT , puis offert à tous les joueurs le logo et les maillots de Chapecoense dans l'un de ses modes de jeu, le jeu de simulation vient d'intégrer dans son modela carte d'un jeune Canadien de quinze ans qui a été plus fort que sa maladie.Atteint de trois tumeurs cérébrales, Kenton Doust avait vu son club de cœur, les Whitecaps de Vancouver, le soutenir durant son combat. Aujourd'hui tiré d'affaire, le jeune homme va pouvoir marquer des buts avec lui-même dans. Avec une note de 95, Kenton Doust domine clairement CR7, Messi ou Neymar Avec, bien entendu, une note de 99 en mental.