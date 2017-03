Fernando Torres est stable et conscient

658

BONNE NOUVELLE (1/2)La tomographie crânienne et des cervicales faite à @Torres n'a montré ni altération ni lésion traumatique — Atlético de Madrid (@AtletiFR) March 2, 2017

AL

L'impact avec Alex Bergantiños en fin de rencontre, dont Torres était sorti inconscient, avait de quoi faire peur.Après un violent choc entre le joueur du Deportivo et l'attaquant de l' Atlético , Torres était tombé sur la pelouse la tête la première, inconscient. Évacué sur civière, il avait directement été transféré à l'hôpital.Cette nuit, on a appris par un communiqué du club sur Twitter que le joueur ne souffre d'aucune altération ni de lésion traumatique. Il est conscient et stable et a passé la nuit en observation. Il devra encore effectuer quelques examens ce vendredi. «, a déclaré Torres.. »On l'espère aussi.